Мбаппе может не сыграть с «Сити» из-за боли в ноге. Форвард не тренировался в общей группе «Реала»

Килиан Мбаппе может пропустить матч «Реала» с «Манчестер Сити».

По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, участие Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити » находится под вопросом.

У нападающего «Реала» дискомфорт в левой ноге. 26-летний француз не тренировался в общей группе накануне матча, который пройдет 10 декабря в Мадриде .

В текущем сезоне Мбаппе забил 16 голов в 16 матчах Ла Лиги , а также отличился 9 раз в 5 играх Лиги чемпионов.

Мбаппе сломал палец на левой руке в матче с «Сельтой», но сможет сыграть с «Ман Сити»