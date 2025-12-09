  • Спортс
53

Макси Родригес: «Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лучше Лео и Марадоны никого не будет»

Макси Родригес: Месси и Роналду раскрыли друг в друге все лучшее.

Бывший полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Макси Родригес заявил, что Лионель Месси и Криштиану Роналду помогли друг другу стать лучше.

– Вопрос с подвохом: Марадона или Месси?

– Сравнения отвратительны. Лучше этих двоих никого не будет. Лео очень долго оставался на вершине; это невероятно сложно.

В Ла Лиге больше никогда не будет противостояния как Месси и Криштиану. Они раскрыли друг в друге все самое лучшее. Они оба были сильнейшими в свое время.

Эпохи разные: на Диего фолили гораздо чаще, не было ВАР… Но то, что сделал Лео, произвело революцию в футболе. Его футбол – другой вид спорта, – сказал Родригес.

Макси Родригес: «Говоря «Месси», мы подразумеваем футбол. Есть «до» и «после» него. Мир футбола будет плакать, когда Лео завершит карьеру»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
