  Гути о результативности Мбаппе: «Никто не превзойдет Роналду, он определил эпоху. Они с Месси на одном уровне. Оба невероятно стабильны – это главный вызов для тех, кто хочет их догнать»
Гути о результативности Мбаппе: «Никто не превзойдет Роналду, он определил эпоху. Они с Месси на одном уровне. Оба невероятно стабильны – это главный вызов для тех, кто хочет их догнать»

Гути о Мбаппе: недостаточно сыграть 10 хороших матчей, чтобы превзойти Роналду.

Бывший полузащитник «Реала» Гути заявил, что перед Килианом Мбаппе и другими игроками стоит вызов достичь выдающейся результативности и стабильности, чтобы конкурировать с результатами Криштиану Роналду и Лионеля Месси. 

– Мбаппе забил 55 голов за календарный год и отстает всего на четыре от рекорда Криштиану Роналду 2013 года (59). Сможет ли он превзойти результат португальца?

– Безусловно, сможет. Мы видим невероятную версию Мбаппе. Он находится выше уровня своей команды. Благодаря ему выигрываются матчи, а это делает его лидером коллектива. Килиан должен продолжать в том же духе, вовлекая в этот процесс больше игроков, и тогда мы увидим «Реал Мадрид» чемпионом.

– Сможет ли он достичь исторической значимости Роналду?

– Никто не превзойдет Криштиану. Это игрок, определивший эпоху в «Реале» и в футболе благодаря своей невероятной стабильности. И это самое главный вызов для любого, кто хочет догнать Роналду или Месси – я ставлю их на один уровень.

Недостаточно сыграть десять хороших матчей; когда наступает решающий момент, нужно быть на высоте. Они оба всегда появлялись в нужное время. Вот такая задача стоит перед Мбаппе, Ламином или любым другим, кто хочет приблизиться к ним, – отметил Гути

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
