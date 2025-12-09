«Барса» пропустила первой в 5 последних матчах. Кнауфф из «Айнтрахта» забил каталонцам в матче ЛЧ

«Барса» пропускает первой в 5 матчах подряд.

«Барселона » в последних матчах пропускает первой.

Каталонцы принимают «Айнтрахт » (0:1, первый тайм) в матче общего этапа Лиги чемпионов. На 21-й минуте счет открыл Ансгар Кнауфф .

До этого сине-гранатовые пропустили первыми от «Челси» (0:3), «Алавеса» (3:1), «Атлетико» (3:1) и «Бетиса» (5:3).