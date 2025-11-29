Орлов о Соболеве: «Лусиано погубили из-за него. Аргентинец дрался за мяч, выбивал, забивал, но ставили Александра – это паспорт»
Геннадий Орлов: Лусиано погубили из-за Соболева, дело в паспорте.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.
– А что у вас за отношения с Соболевым?
– Да нормальные отношения, но просто погубили, мне кажется, Лусиано из-за него. Потому что ставили его, а не ставили Лусиано.
Лусиано приехал, прекрасный игрок. Лез, дрался, рыжий, с немецкой фамилией, понимаешь, аргентинец. И он дрался за мяч, выбивал, забивал, но паспорт. Соболев – это паспорт.
Ну и потом все-таки у «Зенита» есть какая-то такая слабость, что взять бывшего [игрока] «Спартака» очень здорово, – сказал Орлов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Коммент.Шоу»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости