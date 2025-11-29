  • Спортс
  • Орлов о Соболеве: «Лусиано погубили из-за него. Аргентинец дрался за мяч, выбивал, забивал, но ставили Александра – это паспорт»
71

Орлов о Соболеве: «Лусиано погубили из-за него. Аргентинец дрался за мяч, выбивал, забивал, но ставили Александра – это паспорт»

Геннадий Орлов: Лусиано погубили из-за Соболева, дело в паспорте.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

– А что у вас за отношения с Соболевым?

– Да нормальные отношения, но просто погубили, мне кажется, Лусиано из-за него. Потому что ставили его, а не ставили Лусиано.

Лусиано приехал, прекрасный игрок. Лез, дрался, рыжий, с немецкой фамилией, понимаешь, аргентинец. И он дрался за мяч, выбивал, забивал, но паспорт. Соболев – это паспорт.

Ну и потом все-таки у «Зенита» есть какая-то такая слабость, что взять бывшего [игрока] «Спартака» очень здорово, – сказал Орлов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Коммент.Шоу»
