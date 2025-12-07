У Месси два ассиста в финале Кубка МЛС с «Ванкувером». У форварда «Интер Майами» 35+23 в 34 играх сезона МЛС

Лионель Месси отдал два ассиста в финале МЛС.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси отдал голевую передачу на Родриго Де Поля на 71-й минуте финала МЛС против «Ванкувера ». На 96-й Месси ассистировал Тадео Альенде.

У аргентинца голевые действия в 9 матчах подряд за клуб (11+12). Всего на счету Месси 35 голов и 23 результативные передачи в 34 играх сезона МЛС .