Агент Сафонов: «Тюкавин давно был бы в «Зените», если бы хотел. Это его позиция. Вы мне лучше скажите, сколько «Зенит» «похоронил» игроков?»

Агент Сафонов: Тюкавин давно был бы в «Зените», если бы хотел.

Агент Алексей Сафонов сообщил, что Константин Тюкавин не хочет переходить в «Зенит».

– Почему Тюкавин так мало забивает? Он недавно продлил соглашение, «Динамо» платит ему большие деньги – получается, нет никакой отдачи?

– В 12 матчах он забил 4 гола, отдал 4 голевые передачи. Если вы считаете, что это мало после «крестов», то я считаю, что это нормально. У вас свой взгляд на эту ситуацию, у меня – свой.

Тут же двоякий вопрос про результативность. Вы видели матч с «Ахматом »? Он отдает передачу один в один, а игрок не забивает. Футбол – такая вещь...

– Может, Тюкавину нужен новый вызов?

– Сейчас пройдут зимние сборы, и все будет нормально. Он забил, по сути, решающий мяч «Зениту» в Кубке России.

– Как вы думаете, после этого «Зенит» не проявит заинтересованность в Тюкавине?

– Тюкавин – воспитанник «Динамо » с пяти лет. Если бы он хотел – он в «Зените » давно был бы. Это его позиция. Вы мне лучше скажите, сколько «Зенит» «похоронил» игроков? Сейчас нужно доиграть сезон, а дальше уже будем смотреть по ситуации, – отметил агент.