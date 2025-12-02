Батраков не забивает в РПЛ 4 матча подряд, но остается фаворитом гонки бомбардиров у букмекеров

Алексей Батраков не забил в четырех последних матчах в РПЛ.

На счету полузащитника «Локомотива» 10 голов в 16 матчах сезона Мир РПЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров, на один мяч опережая Мирлинда Даку (9) из «Рубина».

Батраков по-прежнему котируется фаворитом бомбардирской гонки у букмекеров за 4.00. На победу Даку дают коэффициент 4.50.

Далее с одинаковым коэффициентом 10.00 идут футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян (8) и Джон Кордоба (7), полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (8) и нападающий «Балтики» Брайан Хиль (8).