Карпин о сборной: «Головин – один из самых сильных, но не хочу никого выделять. И у Кисляка, и у Батракова не подростковое мышление»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Александра Головина одним из сильнейших игроков команды.
– Головин и «Монако». Нет ли ощущения, что Александр там пересидел?
– У меня нет.
– Для его прогресса было бы лучше перейти в клуб побольше?
– А у него возможность была перейти в клуб чуть-чуть побольше? А чего тогда об этом рассуждать?
– Он самый сильный игрок в нынешнем составе сборной?
– Один из. Не хочу никого выделять, но один из самых сильных – да.
– Президент швейцарского «Сьона» говорил, что Антон Миранчук был удивлен тем, что в местном чемпионате необходимо совершать такой объем беговой работы. Как у него обстояли дела с его беговой работой в сборной и в «Динамо»?
– Замечательно.
– В каком состоянии Миранчук вернулся из Швейцарии?
– Он месяц не тренировался перед тем, как перейти в «Динамо». Понятно, что надо было набирать форму. Но через месяц он уже показывал то, на что способен.
– Кто, на ваш взгляд, более зрелый игрок – Кисляк или Батраков?
– Как можно измерять зрелость игрока?
– Вы проводили с ними личные беседы?
– И личные, и неличные – да. Что из этих бесед можно почерпнуть?
– Понять, у кого более подростковое мышление, сознание.
– И у того, и у другого – не подростковое, – сказал Карпин.