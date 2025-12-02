  • Спортс
  • Карпин о сборной: «Головин – один из самых сильных, но не хочу никого выделять. И у Кисляка, и у Батракова не подростковое мышление»
10

Карпин о сборной: «Головин – один из самых сильных, но не хочу никого выделять. И у Кисляка, и у Батракова не подростковое мышление»

Валерий Карпин: у Батракова и Кисляка не подростковое мышление.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Александра Головина одним из сильнейших игроков команды.

– Головин и «Монако». Нет ли ощущения, что Александр там пересидел?

– У меня нет.

– Для его прогресса было бы лучше перейти в клуб побольше?

– А у него возможность была перейти в клуб чуть-чуть побольше? А чего тогда об этом рассуждать?

– Он самый сильный игрок в нынешнем составе сборной?

– Один из. Не хочу никого выделять, но один из самых сильных – да.

– Президент швейцарского «Сьона» говорил, что Антон Миранчук был удивлен тем, что в местном чемпионате необходимо совершать такой объем беговой работы. Как у него обстояли дела с его беговой работой в сборной и в «Динамо»?

– Замечательно.

– В каком состоянии Миранчук вернулся из Швейцарии?

– Он месяц не тренировался перед тем, как перейти в «Динамо». Понятно, что надо было набирать форму. Но через месяц он уже показывал то, на что способен.

– Кто, на ваш взгляд, более зрелый игрок – Кисляк или Батраков?

– Как можно измерять зрелость игрока?

– Вы проводили с ними личные беседы?

– И личные, и неличные – да. Что из этих бесед можно почерпнуть?

– Понять, у кого более подростковое мышление, сознание.

– И у того, и у другого – не подростковое, – сказал Карпин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
