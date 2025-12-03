  • Спортс
  • У «Тоттенхэма» 1 победа и 5 поражений в 8 последних матчах. Команда Франка идет 11-й в АПЛ
«Тоттенхэм» выиграл всего один матч за последний месяц.

Команда Томаса Франка сегодня сыграла вничью с «Ньюкаслом» в 14-м туре АПЛ.

Начиная с 29 октября на счету лондонцев пять поражений (от «Ньюкасла», «Челси», «Арсенала», «ПСЖ» и «Фулхэма»), две ничьих (с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед») и одна победа (над «Копенгагеном»).

В АПЛ «шпоры» идут на 11-м месте и могут опуститься на 12-е по завершении тура.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
