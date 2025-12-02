Франк о владельцах «Тоттенхэма» на фоне трех поражений подряд: «Хорошие ребята, кажется. Разумные люди видят, что каждому успешному клубу требуется время»
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о владельцах команды на фоне серии из трех поражений подряд.
«Кажется, что они хорошие ребята, интеллигентные люди. Они умеют вести вести бизнес и обучаются футболу, а, став владельцами, изучают его еще больше.
Разумные люди видят, что каждой успешной династии, каждому успешному клубу требуется время. Да, есть клубы, которые могут выиграть в первом сезоне или во втором сезоне, но эти результаты не поддержать, если не построить что-то устойчивое», – сказал Томас Франк.
После матча против «Фулхэма» Франк раскритиковал фанатов клуба, свистевших в адрес вратаря Гульельмо Викарио.
«Когда вы говорите, что мы теряем поддержку фанатов, о каком количестве идет речь? 5%, 10%, 15%, 20%? Сколько? Я не знаю. Но мы бы хотели поддержки на 100 процентов», – заявил Франк.