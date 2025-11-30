  • Спортс
  • Вадим Романов: «Спартак» доминировал во всех фазах. Не было необходимости в изменениях, моменты создавались, быстрые атаки «Балтики» мы ликвидировали. Гол – стечение обстоятельств»
150

Вадим Романов: «Спартак» доминировал во всех фазах. Не было необходимости в изменениях, моменты создавались, быстрые атаки «Балтики» мы ликвидировали. Гол – стечение обстоятельств»

Вадим Романов: «Спартак» играл эффективно, гол – стечение обстоятельств.

Вадим Романов еще раз указал на доминирование «Спартака» над «Балтикой» (0:1).

– Почему обошлись одной заменой?

– Так выходило из логики игры. Мы были довольны тем, что происходило на поле. Нам не хватало наконечника, человека, который бы закончил атаки. Поэтому выпустили центрального нападающего. Во всем остальном все было достаточно эффективно. Не было необходимости в изменениях, моменты создавались, быстрые атаки «Балтики» мы быстро ликвидировали.

– Если исходить из игрового содержания, результат справедлив?

– Мы полностью контролировали игру, играли на половине поля соперника, доминировали во всех фазах. Единственное, что не смогли забить. Понимали, насколько опасна «Балтика» и ее розыгрыши стандартов. В одном эпизоде нам не повезло.

Что касается содержания, то мне не в чем упрекнуть команду, мы выглядели очень хорошо, делали то, что должны были делать.

– Как можно прокомментировать пропущенный мяч?

– Как и любой аут, который вбрасывает Бевеев. Длинный вброс, подбор, удар. Стечение обстоятельств, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25353 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoВадим Романов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoМингиян Бевеев
logoБалтика
