Романов про 0:1 с «Балтикой»: «Спартак» полностью контролировал игру, доминировал весь матч – не хватило гола. Доволен своими решениями»

Вадим Романов: «Спартак» доминировал над «Балтикой.

Вадим Романов доволен игрой «Спартака» против «Балтики» (0:1) в целом.

– Обидное поражение. Полностью контролировали игру. Понимали, как «Балтика » будет и атаковать, и обороняться. Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что «Балтика» опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли как нужно.

– Неожиданные тренерские решения с вашей стороны, например отсутствие нападающего. Почему так решили?

– Доволен теми решениями, которые были. Понимали, что Угальде пропускает игру, Ливай только восстановился, Заболотный не готов играть 90 минут. Поэтому приняли решение так сыграть. У нас быстрые фланги. В принципе эта идея сработала, только не хватало завершающего удара.

– Гарсия вообще не вышел. Какое у него состояние?

– Мы бережем здоровье футболистов. День за днем Ливай будет набирать кондиции и к «Динамо» будет готов.

– Как повлияло удаление футболиста «Балтики»?

– Удаление не повлияло никак. Планировали быть на мяче, планировали доминировать. Удаление сказалось только на том, что соперник стал играть ниже.

– Как видели удаление Талалаева? Левников справился с работой сегодня?

– Про судейство и удаление мне даже нечего добавить, – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».