Сергей Шишкарев: «Поведение Талалаева недопустимо. Невозможно видеть мат и непристойные жесты на камеру. На такой футбол не поведу ни детей, ни внуков. А за «Спартак» стыдно»

Сергей Шишкарев: поведение Талалаева недопустимо.

Сергей Шишкарев раскритиковал «Спартак» и Андрея Талалаева после матча Мир РПЛ.

«Стыдно! После двух побед (в дерби с ЦСКА и в кубковом матче с «Локомотивом») сегодня «Спартак» уступил в Калининграде «Балтике».

Даже не хочу подбирать эвфемизмы и дипломатические выражения. Скажу как думаю: мне стыдно за такой «Спартак». И дело не только в счете. Не столько в нем.

Стыдно за то, как сыграла команда в матче памяти Никиты Павловича Симоняна. Стыдно за такое отношение к легенде, когда игроки вышли на поле в футболках с его фотографией и с траурными повязками. В любой другой игре можно было уступить, но не в этой!

Поздравляю «Балтику». Но не Андрея Талалаева. Тренер (да и никто другой) не имеет права так вести себя в публичном пространстве. На такой футбол не поведу ни своих детей, ни внуков.

Талалаев создал отличную команду, спору нет, однако невозможно видеть мат и его непристойные жесты на телекамеру. Когда тебя показывают по федеральному каналу, подобное поведение недопустимо, даже если внутри бушуют эмоции.

Перефразирую крылатую фразу человека-легенды комментаторского цеха Николая Озерова: «Такой футбол нам не нужен…» – написал председатель высшего совета Федерации гандбола России.

Шишкарев заявил о желании стать президентом «Спартака»: «Готов взять четвертую часть бюджета клуба»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Сергея Шишкарева
