«Спартаку» предложили Талалаева. Руководство пока не отреагировало (Metaratings)

Талалаев предложен «Спартаку».

Андрея Талалаева вновь связывают со «Спартаком».

Сегодня «Балтика» под руководством 53-летнего специалиста нанесла московскому клубу поражение в 17-м туре Мир РПЛ – 1:0. Калининградцы обыграли красно-белых в третий раз подряд.

По сведениям Metaratings, посредники вновь предложили «Спартаку» назначить Талалаева главным тренером. К этому моменту реакции со стороны руководства столичной команды не последовало.