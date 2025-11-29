«Спартаку» предложили Талалаева. Руководство пока не отреагировало (Metaratings)
Талалаев предложен «Спартаку».
Андрея Талалаева вновь связывают со «Спартаком».
Сегодня «Балтика» под руководством 53-летнего специалиста нанесла московскому клубу поражение в 17-м туре Мир РПЛ – 1:0. Калининградцы обыграли красно-белых в третий раз подряд.
По сведениям Metaratings, посредники вновь предложили «Спартаку» назначить Талалаева главным тренером. К этому моменту реакции со стороны руководства столичной команды не последовало.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости