  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев об 1:0 со «Спартаком»: «А что мы сотворили? Мы их уже побеждали и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее»
217

Талалаев об 1:0 со «Спартаком»: «А что мы сотворили? Мы их уже побеждали и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее»

Талалаев об 1:0 со «Спартаком»: в полном составе «Балтика» победила бы крупнее.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что его команда обыграла бы «Спартак» крупнее, если бы не удаление. 

Встреча 17-го утра Мир РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградской команды, с 30-й минуте игравшей в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова. 

Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так еще и без вас на скамейке?

– Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.

В чем феномен вашей «Балтики»?

– Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и все, – сказал Талалаев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25349 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Балтики» 11 сухих матчей после первых 17 туров РПЛ. Больше было только у «Локомотива» в 2005-м
29 ноября, 19:32
Экс-судья Федотов про жест Талалаева: «Судьям не надо пожимать руки тренерам. Тренеры и футболисты их ненавидят»
29 ноября, 19:27
Романов про 0:1 с «Балтикой»: «Спартак» полностью контролировал игру, доминировал весь матч – не хватило гола. Доволен своими решениями»
29 ноября, 19:17
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
11 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
30 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
41 минуту назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
41 минуту назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
41 минуту назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
42 минуты назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
56 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
11 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
26 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
38 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
41 минуту назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
46 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09