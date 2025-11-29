Талалаев об 1:0 со «Спартаком»: «А что мы сотворили? Мы их уже побеждали и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее»

Талалаев об 1:0 со «Спартаком»: в полном составе «Балтика» победила бы крупнее.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что его команда обыграла бы «Спартак» крупнее, если бы не удаление.

Встреча 17-го утра Мир РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградской команды, с 30-й минуте игравшей в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова.

– Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так еще и без вас на скамейке?

– Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак » и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.

– В чем феномен вашей «Балтики»?

– Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и все, – сказал Талалаев.