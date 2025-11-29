  • Спортс
  • Ари о «Зените»: «Реально найти качественных исполнителей и за гораздо меньшие деньги. «Краснодар» почти не платит за игроков больше 10 млн евро, но это не помешало взять титул»
44

Ари о «Зените»: «Реально найти качественных исполнителей и за гораздо меньшие деньги. «Краснодар» почти не платит за игроков больше 10 млн евро, но это не помешало взять титул»

Ари о легионерах «Зенита»: реально найти хороших игроков и за меньшие деньги.

Ари считает, что «Зенит» переплачивает за футболистов.

– Многие сетуют, что лидеры «Зенита» из Бразилии потеряли мотивацию. Такое может быть?

– С точки зрения футболиста, их можно понять. Представьте, я выступаю в Европе или Бразилии и регулярно играю в международных соревнованиях, а потом приезжаю в страну, где проводятся только чемпионат и Кубок. Да, зарплата начисляется, но мотивация не та.

То есть спортсмен должен быть готов к этой особенности. Не все согласятся на подобное. И при выборе иностранцев клубам следует тщательно изучать их психологию: продержатся ли долгое время, как относятся к трансферу члены семей. Некоторые соглашаются ради заработка, а потом жены оказывают на них давление и требуют уехать.

– Насколько оправданны траты петербуржцев на легионеров в условиях, когда возможности проявить себя в еврокубках нет?

– Хозяин – барин. Но реально найти качественных исполнителей и за гораздо меньшие деньги. Если, например, взять «Краснодар», он почти не платит за игроков больше 10 млн евро, но это не помешало южанам взять титул, – сказал бывший форвард «быков».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: &laquo;RT на русском&raquo;
