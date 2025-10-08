Ари о трансферах «Спартака» на 100 млн евро: «За такую сумму, если хорошо поработать, можно было подписать 8-10 хороших игроков и собрать сильную команду»
Ари высказался о трансферной кампании «Спартака».
— Что думаете о трансферной кампании «Спартака»? На игроков потратили под 100 миллионов евро, а результата нет.
— Это серьезные деньги! За такую сумму можно было подписать 8-10 хороших футболистов. В Европе или Бразилии, если хорошо поработать, реально найти качественных футболистов за 5, 7, 10 миллионов. А не за 20! И собрать сильную команду.
Когда берешь одного дорогого футболиста, нужно закладываться на его адаптацию — к борьбе, чемпионату. Футбол сейчас не такой, как раньше. Да, легионеры помогают молодежи, но им самим нужно время, чтобы влиться в новую команду, – сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
