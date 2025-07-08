Сутормин и Кокарев перешли в «Крылья Советов»
Алексей Сутормин стал игроком «Крыльев Советов».
Самарский клуб официально объявил о подписании 31-летнего полузащитника. Соглашение с Суторминым рассчитано на год, он присоединился к команде на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».
Также состав «Крыльев Советов» пополнил Никита Кокарев, в минувшем сезоне выступавший за «Химки» – 22-летнийй голкипер подписал с клубом трехлетний контракт.
Фото: pfcks.ru
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Крыльев Советов»
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