Сутормин и Кокарев перешли в «Крылья Советов»

Алексей Сутормин стал игроком «Крыльев Советов».

Самарский клуб официально объявил о подписании 31-летнего полузащитника. Соглашение с Суторминым рассчитано на год, он присоединился к команде на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».

Также состав «Крыльев Советов» пополнил Никита Кокарев, в минувшем сезоне выступавший за «Химки» – 22-летнийй голкипер подписал с клубом трехлетний контракт.

Фото: pfcks.ru