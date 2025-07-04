Сутормин пройдет медосмотр в «Крыльях» в пятницу («СЭ»)

Алексей Сутормин в ближайшие дни станет игроком «Крыльев Советов».

Полузащитник уже в пятницу пройдет медицинский осмотр, сообщает «Спорт-Экспресс ». Контракт с 31-летним футболистом, ставшим свободным агентом, будет рассчитан на один год.

В РПЛ-2024/25 Сутормин провел 24 игры и сделал один голевой пас в составе «Ростова ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Сутормин переходит в «Крылья Советов». Контракт – до 2026-го, зарплата – 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)