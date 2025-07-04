Сутормин пройдет медосмотр в «Крыльях» в пятницу («СЭ»)
Алексей Сутормин в ближайшие дни станет игроком «Крыльев Советов».
Полузащитник уже в пятницу пройдет медицинский осмотр, сообщает «Спорт-Экспресс». Контракт с 31-летним футболистом, ставшим свободным агентом, будет рассчитан на один год.
В РПЛ-2024/25 Сутормин провел 24 игры и сделал один голевой пас в составе «Ростова». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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