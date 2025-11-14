Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»

Карло Анчелотти: Алонсо преуспеет с «Реалом» без особых проблем.

Карло Анчелотти считает, что Хаби Алонсо добьется успеха на посту тренера «Реала».

– Как считаете, Алонсо преуспеет с «Реалом»?

– Думаю, да. Я вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся.

Думаю, Хаби сможет преуспеть без особых проблем, – сказал экс-тренер «Реала», возглавляющий ныне сборную Бразилии.

После 12 туров «Мадрид» лидирует в Ла Лиге , опережая «Барселону» на 3 очка.