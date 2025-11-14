  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Висса – худший летний трансфер 2025 года по версии ESPN, Шевалье, Мбемо и Каррерас – в тройке лучших
38

Висса – худший летний трансфер 2025 года по версии ESPN, Шевалье, Мбемо и Каррерас – в тройке лучших

ESPN составил рейтинг лучших и худших летних трансферов.

Йоан Висса занял первую строчку в рейтинге худших летних сделок в текущем году.

ESPN составил списки наиболее удачных и провальных трансферов летнего трансферного окна, ориентируясь на стоимость футболистов, принесенную ими пользу и проведенное на поле время.

В пятерку худших попали:

1. Йоан Висса – из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за 57,7 млн евро.

2. Джованни Леони – из «Пармы» в «Ливерпуль» за 31 млн евро.

3. Харалампос Костулас – из «Олимпиакоса» в «Брайтон» за 30 млн евро.

4. Ардон Яшари – из «Брюгге» в «Милан» за 36 млн евро.

5. Дариу Эссугу – из «Спортинга» в «Челси» за 22,7 млн евро.

Пятерка наиболее удачных трансферов выглядит так:

1. Люка Шевалье – из «Лилля» в «ПСЖ» за 40 млн евро.

2. Бриан Мбемо – из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро.

3. Альваро Каррерас – из «Бенфики» в «Реал» за 50 млн евро.

4. Джордже Петрович (из «Челси» в «Борнмут» за 28,9 млн евро) и Куивин Келлехер (из «Ливерпуля» в «Брентфорд» за 14,8 млн евро).

5. Мартин Субименди – из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 70 млн евро.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36717 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
рейтинги
logoКуивин Келлехер
logoМартин Субименди
logoНьюкасл
logoЛюка Шевалье
logoДариу Эссугу
logoАрдон Яшари
logoАльваро Каррерас
ESPN
logoМилан
logoПарма
logoХаралампос Костулас
logoБорнмут
logoвысшая лига Португалия
logoДжованни Леони
logoБрюгге
logoвысшая лига Греция
logoБрайтон
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoСпортинг
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЛилль
logoРеал Сосьедад
logoБенфика
logoЧелси
logoДжордже Петрович
logoПСЖ
logoОлимпиакос
logoвысшая лига Бельгия
logoЙоан Висса
logoБриан Мбемо
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
сегодня, 02:18
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА примет «Енисей», «Торпедо» против «Ротора», «Урал» в гостях у «Нефтехимика»
30 минут назад
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
46 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
сегодня, 02:49
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
сегодня, 02:33
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44