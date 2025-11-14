Висса – худший летний трансфер 2025 года по версии ESPN, Шевалье, Мбемо и Каррерас – в тройке лучших

ESPN составил рейтинг лучших и худших летних трансферов.

Йоан Висса занял первую строчку в рейтинге худших летних сделок в текущем году.

ESPN составил списки наиболее удачных и провальных трансферов летнего трансферного окна, ориентируясь на стоимость футболистов, принесенную ими пользу и проведенное на поле время.

В пятерку худших попали:

1. Йоан Висса – из «Брентфорда» в «Ньюкасл » за 57,7 млн евро.

2. Джованни Леони – из «Пармы» в «Ливерпуль » за 31 млн евро.

3. Харалампос Костулас – из «Олимпиакоса» в «Брайтон» за 30 млн евро.

4. Ардон Яшари – из «Брюгге» в «Милан» за 36 млн евро.

5. Дариу Эссугу – из «Спортинга» в «Челси» за 22,7 млн евро.

Пятерка наиболее удачных трансферов выглядит так:

1. Люка Шевалье – из «Лилля» в «ПСЖ» за 40 млн евро.

2. Бриан Мбемо – из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро.

3. Альваро Каррерас – из «Бенфики» в «Реал» за 50 млн евро.

4. Джордже Петрович (из «Челси» в «Борнмут» за 28,9 млн евро) и Куивин Келлехер (из «Ливерпуля» в «Брентфорд» за 14,8 млн евро).

5. Мартин Субименди – из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 70 млн евро.