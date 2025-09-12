Иан Райт: «МЮ» – гребаное дерьмо. Он дает повод для критики каждую неделю»

Иан Райт назвал «Манчестер Юнайтед» дерьмовой командой.

Бывший нападающий «Арсенала» вступил в перепалку с Роем Кином , когда они обсуждали игру «канониров» с «Ливерпулем » в подкасте Stick To Football. Райт не хотел соглашаться с тем, что лондонцы провели слабый матч.

– Ты можешь хоть раз в жизни критически высказаться об «Арсенале»? Или тебе до сих пор там платят?

– Нет, я не собираюсь его критиковать. Если бы Собослаи не забил при счете 0:0, мы бы набрали одно очко, я на это согласился бы.

– Ты на зарплате у «Арсенала»? «Манчестер»-то мы критикуем каждую неделю.

– Да, потому что он дает повод для критики каждую неделю, он гребаное дерьмо. Господи Иисусе, – сказал Райт.