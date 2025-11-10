Каррагер о гонке в АПЛ: «Арсенал» будет нервничать, потому что «Сити» уже догонял их раньше. «Канониры» надеялись на ничью, но «горожане» разгромили «Ливерпуль» в пух и прах»

Джейми Каррагер: «Арсенал» будет нервничать в гонке АПЛ из-за «Ман Сити».

Экс-защитник «Ливерпуля » Джейми Каррагер считает, что «Арсенал» может не справиться с гонкой в АПЛ психологически.

«Думаю, «Арсенал» будет нервничать [в гонке за титул], потому что есть «Манчестер Сити », который уже дважды обходил их. Дважды за последние три года они отыгрывались и догоняли «Арсенал».

Победа «Сити» (3:0), их игра в первом тайме… «Ливерпуль» – чемпион, но «Сити» разгромил их в пух и прах. Думаю, после того как «Арсенал» потерял очки в матче с командой, вышедшей в высшую лигу (2:2 с «Сандерлендом »), они надеялись на ничью [между «Сити» и «Ливерпулем»].

Но они видели, как «Сити» не просто победил, а победил уверенно, и, возможно, вспоминают последние пару раз, когда у них был шанс на титул.

Возможно, это будут долгие недели… Я все равно считаю, что «Арсенал» – лучшая команда, которую я видел в этом сезоне Премьер-лиги, без сомнения.

Но они так давно не выигрывали титул, что в гонке все будут нервничать», – сказал Каррагер для Sky Sports.