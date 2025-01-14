Дрессировщик орла-талисмана «Лацио» выкладывал фото пениса в соцсети после операции по протезированию. Клуб уволил 56-летнего Бернабе

«Лацио» уволил дрессировщика орла-талисмана клуба.

56-летний Хуан Бернабе перенес операцию по протезированию полового члена и выкладывал в соцсети фото и видео с результатами процедуры. Он снимал пенис в эрегированном состоянии под разными углами.

«Лацио», потрясенный появлением фото- и видеоматериалов господина Хуана Бернабе и прочтением сопроводительных заявлений к ним, объявляет о немедленном прекращении всех отношений с этим человеком, учитывая серьезность его проступка.

Клуб осознает общую для всех боль, которую причинит болельщикам отсутствие орла в следующих домашних матчах, но считает недопустимым то, чтобы мы все – и особенно исторический символ орла – ассоциировались с лицом, которое своими действиями сделало продолжение сотрудничества невозможным», – говорится в заявлении клуба.

Бернабе прокомментировал ситуацию в интервью La Repubblica.

«Операция не делает меня порнозвездой, у меня были проблемы со здоровьем. Президент? Он не расстроен из-за фотографий, он тоже мужчина», – сказал дрессировщик.

Хуан Бернабе сотрудничал с римским клубом с 2011 года – перед каждым домашним матчем он выпускал орла, который пролетал над стадионом. В 2021 году «Лацио » отстранил мужчину на 4 игры за фашистское приветствие на стадионе.