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  • «Лацио» через суд выселил с базы бывшего дрессировщика орла-талисмана клуба. Выкладывавший фото пениса Бернабе отказывался съезжать добровольно
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«Лацио» через суд выселил с базы бывшего дрессировщика орла-талисмана клуба. Выкладывавший фото пениса Бернабе отказывался съезжать добровольно

«Лацио» через суд добился выселения бывшего дрессировщика орла.

Напомним, ранее 56-летний Хуан Бернабе перенес операцию по протезированию полового члена и выкладывал в соцсети фото и видео с результатами процедуры. Он снимал пенис в эрегированном состоянии под разными углами. За это дрессировщика уволили.

После увольнения Бернабе продолжал жить на базе клуба. Он заявил, что президенту «Лацио» Клаудио Лотито «придется найти юридический механизм, чтобы выгнать его». 

«Лацио» объявляет, что во исполнение распоряжения суда Тиволи, сегодня утром было произведено выселение бывшего дрессировщика Хуана Бернабе, который без права собственности занимал помещение в спортивном центре «Формелло».

Это решение было принято после того, как несколько месяцев назад контракт был расторгнут из-за поведения, которое было признано несовместимым с этическими ценностями клуба.

Клуб, после многочисленных предложений добровольно освободить помещение, обратился в компетентные органы для защиты своей собственности и функционирования спортивной инфраструктуры.

Все действия были предприняты в полном соответствии с законом, с твердым желанием обеспечить порядок, законность и приличие на своей территории», – говорится в заявлении «Лацио». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лацио»
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