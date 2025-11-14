  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаттузо о 2-м месте Италии в квалификации ЧМ-2026: «Систему отбора надо менять. В Южной Америке напрямую проходят 6 сборных из 10 – грустно»
101

Гаттузо о 2-м месте Италии в квалификации ЧМ-2026: «Систему отбора надо менять. В Южной Америке напрямую проходят 6 сборных из 10 – грустно»

Тренер Италии Гаттузо: систему отбора на ЧМ надо изменить.

Дженнаро Гаттузо призвал ФИФА пересмотреть систему отбора команд на чемпионат мира.

Италия в текущем цикле выиграла 6 из 7 матчей и занимает вторую строчку в квалификационной группе. Ей надо обыграть Норвегию с разницей в 9 мячей, чтобы выйти на первое место и напрямую попасть на ЧМ-2026.

«В мое время команды, занявшие второе место, сразу проходили на чемпионат мира, а теперь правила изменились.

Чтобы менять правила, нужно говорить с теми, кто организует эти турниры. Об этом стоит спросить у тех, кто составляет группы и правила.

В 1990-м и 1994-м на ЧМ были две африканские команды, а теперь их девять. Это не вызывает споров, но есть трудности, и мы это хорошо знаем.

Если посмотреть на Южную Америку, где шесть из десяти команд проходят напрямую на чемпионат мира, а седьмая играет матч плей-офф с командой из Океании, – это вызывает сожаление и какую-то грусть.

Вот в чем разочарование. В Европе система нуждается в изменениях», – сказал главный тренер сборной Италии.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36667 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoСборная Италии по футболу
logoФИФА
logoДженнаро Гаттузо
logoКвалификация ЧМ
logoквалификация ЧМ Африка
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаттузо после 2:0 с Молдовой: «Не могу принять, что фанаты оскорбляют игроков. Если вы ожидали 11:1, как у Норвегии, это не моя проблема. Италия доминировала, легких матчей не бывает»
13 ноября, 22:36
Италия выиграла все 5 матчей при Гаттузо с общим счетом 18:5. Дальше – Норвегия
13 ноября, 22:03
Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026. Итальянцы пропустили два предыдущих турнира
13 ноября, 21:57
Главные новости
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ямаль надеется на восстановление отношений «Барсы» и сборной Испании. Вингер «чувствует себя втянутым в конфликт, за который не несет ответственности» (As)
вчера, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
10 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
27 минут назад
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
43 минуты назад
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
58 минут назад
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44