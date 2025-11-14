Гаттузо о 2-м месте Италии в квалификации ЧМ-2026: «Систему отбора надо менять. В Южной Америке напрямую проходят 6 сборных из 10 – грустно»

Тренер Италии Гаттузо: систему отбора на ЧМ надо изменить.

Дженнаро Гаттузо призвал ФИФА пересмотреть систему отбора команд на чемпионат мира.

Италия в текущем цикле выиграла 6 из 7 матчей и занимает вторую строчку в квалификационной группе. Ей надо обыграть Норвегию с разницей в 9 мячей, чтобы выйти на первое место и напрямую попасть на ЧМ-2026.

«В мое время команды, занявшие второе место, сразу проходили на чемпионат мира, а теперь правила изменились.

Чтобы менять правила, нужно говорить с теми, кто организует эти турниры. Об этом стоит спросить у тех, кто составляет группы и правила.

В 1990-м и 1994-м на ЧМ были две африканские команды, а теперь их девять. Это не вызывает споров, но есть трудности, и мы это хорошо знаем.

Если посмотреть на Южную Америку, где шесть из десяти команд проходят напрямую на чемпионат мира, а седьмая играет матч плей-офф с командой из Океании, – это вызывает сожаление и какую-то грусть.

Вот в чем разочарование. В Европе система нуждается в изменениях», – сказал главный тренер сборной Италии.