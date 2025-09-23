  • Спортс
14

Артета про ничью с «Ман Сити»: «Я не мог предсказать такое доминирование «Арсенала» в течение 96 минут. С Гвардиолой за 17 лет тренерской карьеры такого не случалось»

Микель Артета не ожидал, что «Арсенал» настолько превзойдет «Манчестер Сити».

«Несмотря на мои знания, навыки и то, как я анализирую игры, я не мог предсказать такое доминирование «Арсенала» в течение 96 минут.

С Гвардиолой за 17 лет тренерской карьеры такого не случалось», – отметил главный тренер лондонцев после ничьей со счетом 1:1.

Главный автобус в карьере Пепа: 33% владения c «Арсеналом». Как так и что вышло?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
