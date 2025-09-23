Артета про ничью с «Ман Сити»: «Я не мог предсказать такое доминирование «Арсенала» в течение 96 минут. С Гвардиолой за 17 лет тренерской карьеры такого не случалось»
Микель Артета не ожидал, что «Арсенал» настолько превзойдет «Манчестер Сити».
«Несмотря на мои знания, навыки и то, как я анализирую игры, я не мог предсказать такое доминирование «Арсенала» в течение 96 минут.
С Гвардиолой за 17 лет тренерской карьеры такого не случалось», – отметил главный тренер лондонцев после ничьей со счетом 1:1.
Главный автобус в карьере Пепа: 33% владения c «Арсеналом». Как так и что вышло?
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52527 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости