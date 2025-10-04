Артета выиграл 177 из первых 300 матчей в АПЛ – как Клопп. Больше побед только у Гвардиолы, Моуринью и Далглиша

Микель Артета провел 300-й матч в качестве главного тренера в АПЛ.

«Арсенал » под его руководством обыграл «Вест Хэм » (2:0) в 7-м туре.

Эта победа стала для испанца 177-й в чемпионате Англии. Столько же раз в первых 300 матчах выиграл Юрген Клопп («Ливерпуль »).

Больше побед было только у Пепа Гвардиолы (219 с «Манчестер Сити»), Жозе Моуринью (196 с «Челси ») и Кенни Далглиша (185 с «Ливерпулем»).