Артета выиграл 177 из первых 300 матчей в АПЛ – как Клопп. Больше побед только у Гвардиолы, Моуринью и Далглиша
Микель Артета провел 300-й матч в качестве главного тренера в АПЛ.
«Арсенал» под его руководством обыграл «Вест Хэм» (2:0) в 7-м туре.
Эта победа стала для испанца 177-й в чемпионате Англии. Столько же раз в первых 300 матчах выиграл Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Больше побед было только у Пепа Гвардиолы (219 с «Манчестер Сити»), Жозе Моуринью (196 с «Челси») и Кенни Далглиша (185 с «Ливерпулем»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
