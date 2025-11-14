Левандовски не собирается покидать «Барсу» зимой и не рассматривает завершение карьеры летом (Флориан Плеттенберг)

  • Спортс
Левандовски не собирается покидать «Барсу» зимой и завершать карьеру.

Роберт Левандовски не собирается покидать «Барселону» летом, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Завершение карьеры летом 37-летний форвард тоже не рассматривает.

Соглашение Левандовского с «Барсой» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Польши по футболу
возможные трансферы
