Левандовски не собирается покидать «Барсу» зимой и не рассматривает завершение карьеры летом (Флориан Плеттенберг)
Левандовски не собирается покидать «Барсу» зимой и завершать карьеру.
Роберт Левандовски не собирается покидать «Барселону» летом, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Завершение карьеры летом 37-летний форвард тоже не рассматривает.
Соглашение Левандовского с «Барсой» рассчитано до 30 июня 2026 года.
Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36715 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости