  Радимов о «Спартаке»: «Деградация продолжается. Ну какой Дмитриев защитник? Барко отдал чужому и стоит, наблюдает. При этом читаю, что ему предложили новый трехлетний контракт!»
Владислав Радимов: Деградация в «Спартак» продолжается.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2) в Мир РПЛ.

«Краснодар» был на голову сильнее. А по «Спартаку» возникло такое ощущение, что деградация продолжается. Ну какой в четверке Дмитриев защитник? Я понимаю, против «Оренбурга», Самары, где атаковать надо, да, еще можно такое представить… Но не с «Краснодаром»!

Дальше – «Краснодар» совершенно спокойно понял, что справа играет Денисов, и Оласа там творил на бровке что хотел. И гол оттуда забили.

Еще важный и показательный момент – когда Барко отдал чужому, четыре человека побежали спасать ворота, а Барко стоял и наблюдал за этим.

Он бы, может, и не успел туда, но когда такие моменты происходят, и игрок не пытается даже бежать, то это что-то неладное происходит в коллективе.

При этом я читаю, что Барко предложили новый трехлетний контракт! Хотя после продления соглашения со Станковичем после четвертого места чему тут удивляться», – сказал Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
