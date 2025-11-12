169

«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова («СЭ»)

Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» или «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, сообщает «Спорт-Экспресс».

62-летний специалист – один из кандидатов на пост тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича. Черчесов уже возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах, а ранее выступал за команду как вратарь.

По данным источника, вариант с Черчесовым изучает и «Динамо» – на случай ухода Валерия Карпина, при котором бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место после первого круга. 

Кандидатура Черчесова обсуждалась в «Динамо» еще летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве московского клуба. Тренер уже возглавлял бело-голубых в 2014-2015 годах.

Другой возможный вариант на короткий или длительный срок — Ролан Гусев, тренировавший «Динамо» на финише прошлого сезона.

Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»)

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?19559 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoАхмат
logoСпартак
отставки
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoРолан Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток все бегут к судье. Я тоже иногда покрикиваю. Но когда весь тренерский штаб выбегает…»
вчера, 06:55
Черчесов о словах Дзюбы: «Спасибо ему. Мы с Артемом прошли большой путь. Он взрослеет и смотрит на какие‑то вещи по‑другому, я меняюсь – это нормально»
вчера, 03:05
Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал»
9 ноября, 19:23
Главные новости
Станкович обвинил игроков «Спартака» в поражении от ЦСКА весной. Тренер заявил, что состав не позволяет бороться за высокие места («Чемпионат»)
3 минуты назад
Зарема об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. Один плюс – не дал назначить в «Спартак» Карпина и Черчесова, чей реальный уровень сейчас проявляется»
7 минут назад
«Динамо» о возможной отставке Карпина: «Информация не соответствует действительности»
11 минут назад
Станковичу сообщили об увольнении из «Спартака» по видеозвонку. Тренер был в Белграде – новость он воспринял спокойно («СЭ»)
19 минут назад
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
28 минут назадТесты и игры
«Спартак» уволил Станковича из-за результатов и потери раздевалки: «Задачей было создать классную атмосферу в команде, а Деян провалился и поплыл» («Чемпионат»)
59 минут назад
Карпин о завершении тренерской карьеры: «Я себе срок отмериваю – до 60 лет»
сегодня, 06:42
«Спартак» уволил Станковича, Карпин может покинуть «Динамо», 901-й гол Овечкина, Медведева выходит замуж, 27 игроков Суперлиги Турции отстранены за ставки и другие новости
сегодня, 06:10
Не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Заходите и подписывайтесь!
сегодня, 06:00Вакансия
Россия примет Перу в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Лукойл» – как Петр I, бравший иноземцев на руководящие должности в царстве. Для них в своем отечестве пророка нет». Белоус не верит в назначение российского тренера в «Спартак»
17 минут назад
Гончаренко о падении результативности в РПЛ: «Цена одного очка очень высока, поэтому вот такая закрытая игра. Никто не думает о красивом футболе Лички в «Динамо»
31 минуту назад
Семин считает, что совмещение Карпина влияет на результаты клуба: «Игроки «Динамо» отвыкают от его требований, когда он находится в сборной, возможно»
45 минут назад
Диаш о «Ман Сити»: «Появились новые игроки, но качество осталось прежним. Намерены и дальше двигаться вперед»
сегодня, 07:14
Смолов о Денисове: «Я в шоке, что этот человек находится в старте «Спартака». У него отсутствие какой-либо созидательной мысли»
сегодня, 06:56
Черчесов предложил лимит на легионеров для тренерского штаба: «Чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне»
сегодня, 06:27
Булыкин об отставке Станковича: «Увольнение после победы – это против всех футбольных законов. Накипело у руководства «Спартака». Идеальная кандидатура — иностранец, работавший с чемпионами»
сегодня, 06:05
Смолов о Жерсоне: «Не заметил чего-то выдающегося. В «Зените» все зависит от Вендела»
сегодня, 05:48
Кубок Манаса. Россия U21 сыграет с Ираном U23
сегодня, 04:55
РФС обязал «Ростов» выплатить «Зениту» задолженность за переход Тарасова
сегодня, 04:39