«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова («СЭ»)

Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» или «Динамо».

«Спартак » и «Динамо» рассматривают кандидатуру тренера «Ахмата » Станислава Черчесова , сообщает «Спорт-Экспресс».

62-летний специалист – один из кандидатов на пост тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича. Черчесов уже возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах, а ранее выступал за команду как вратарь.

По данным источника, вариант с Черчесовым изучает и «Динамо» – на случай ухода Валерия Карпина , при котором бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место после первого круга.

Кандидатура Черчесова обсуждалась в «Динамо» еще летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве московского клуба. Тренер уже возглавлял бело-голубых в 2014-2015 годах.

Другой возможный вариант на короткий или длительный срок — Ролан Гусев, тренировавший «Динамо» на финише прошлого сезона.

Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»)