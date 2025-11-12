Кубок Манаса. Россия U21 сыграет с Ираном U23

Молодежная сборная России сыграет с Ираном U23.

Молодежная сборная России сыграет с олимпийской командой Ирана в 1-м туре Кубка Манаса.

В турнире в Кыргызстане также принимают участие олимпийская сборная хозяев и Бахрейн U23.

Кубок Манаса

Манас, Кыргызстан

1-й тур

Россия U21 – Иран U23 – 12:00

Кыргызстан U23 – Бахрейн U23 – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.