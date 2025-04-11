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  • Мбаппе и его мать подали в суд на «ПСЖ» из-за травли в соцсетях, сообщил адвокат: «Нет предела славе Килиана, но есть предел цене его славы»
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Мбаппе и его мать подали в суд на «ПСЖ» из-за травли в соцсетях, сообщил адвокат: «Нет предела славе Килиана, но есть предел цене его славы»

Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за травли в соцсетях.

Форвард «Реала» и его мать, Файза Ламари, подали иск из-за публичных оскорблений и «непрекращающихся издевательств» над игроком в социальных сетях.

Напомним, Мбаппе судится с «ПСЖ» из-за 55 млн евро невыплаченной зарплаты и бонусов. Ранее эта сумма была арестована на счетах французского клуба.

«Нет предела славе Килиана Мбаппе, но есть предел цене его славы», – сказал один из адвокатов игрока Пьер-Оливье Сюр.

Мбаппе обратится в УЕФА из-за отказа «ПСЖ» выплачивать ему долг в 55 млн евро. Адвокат Килиана считает, что клуб могут исключить из ЛЧ, если вину докажут

Адвокат Мбаппе об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ»: «Прошли месяцы, а Килиан так и не получил деньги. Решили перейти в наступление»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Get football news France
logoПСЖ
logoКилиан Мбаппе
Файза Ламари
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
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