Суд отменил арест 55 млн евро на счетах «ПСЖ» в рамках дела о долге перед Мбаппе. Разбирательство продолжается

Суд отменил арест денег на счетах «ПСЖ» из-за разбирательства с Килианом Мбаппе.

Напомним, в сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал » летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

В апреле на счетах «ПСЖ » по решению суда было арестовано 55 млн евро – это сумма задолженности клуба перед Мбаппе. Парижане потребовали отменить эту меру.

Сегодня суд принял сторону клуба и отменил арест средств, который был наложен в рамках «меры предосторожности». Рассмотрение дела продолжится в суде по трудовым спорам.