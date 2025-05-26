Суд отменил арест 55 млн евро на счетах «ПСЖ» в рамках дела о долге перед Мбаппе. Разбирательство продолжается
Суд отменил арест денег на счетах «ПСЖ» из-за разбирательства с Килианом Мбаппе.
Напомним, в сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.
В апреле на счетах «ПСЖ» по решению суда было арестовано 55 млн евро – это сумма задолженности клуба перед Мбаппе. Парижане потребовали отменить эту меру.
Сегодня суд принял сторону клуба и отменил арест средств, который был наложен в рамках «меры предосторожности». Рассмотрение дела продолжится в суде по трудовым спорам.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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