Ротен об отъезде Мбаппе из сборной: «Убежден, что некоторым игрокам надоело особое отношение к нему. Думаете, его партнеры не устали и хотят играть бессмысленный матч в Баку?»

Жером Ротен: к Мбаппе особое отношение в сборной Франции.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе вернулся в расположение команды и не сыграет за сборную Франции в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана .

«Мы задавались вопросом на 80-й минуте [матча против сборной Украины] при счете 4:0, кто из футболистов выдумает себе травму, чтобы не ехать в Баку.

Мбаппе – капитан сборной. К нему особое отношение. Но ведь рядом с ним есть партнеры по команде!

Думаете, все партнеры по команде, которые едут в Баку, и те, кто играет столько же, а может, и больше, чем Мбаппе в течение сезона, не устали и хотят играть этот бессмысленный матч? Нет. Но они, с другой стороны, едут, потому что вынуждены.

Когда принимаешь подобные решения, это может создать проблемы в раздевалке, и я убежден, что есть игроки, которым такое привилегированное отношение уже надоело», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен .

