  • Мбаппе стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Ямаль – 2-й у букмекеров, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Месси – 6-й
Мбаппе стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Ямаль – 2-й у букмекеров, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Месси – 6-й

Килиан Мбаппе стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

На победу форварда «Реала» предлагают коэффициент 3.25. Его главный конкурент по версии букмекеров – Ламин Ямаль (3.75). На открытии линии вингер «Барселоны» считался первым претендентом на награду.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году по версии букмекеров:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – 3.25
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.75
3. Харри Кейн («Бавария») – 5.50
4. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 7.00
5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 17.00
6. Лионель Месси («Интер Майами») – 19.00
7-10. Букайо Сака («Арсенал») – 21.00
7-10. Майкл Олисе («Бавария») – 21.00
7-10. Педри («Барселона») – 21.00
7-10. Джуд Беллингем («Реал») – 21.00

Опубликовала: Венера Кравченко
