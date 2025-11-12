Гусев о лучших молодых игроках: «Глушенков, Батраков, Кисляк. У нас подросло потрясающее поколение, ключевые игроки своих клубов. Хочется, чтобы их взросление пришлось на лучшие времена»

Виктор Гусев о тройке лучших молодых игроков: Глушенков, Батраков, Кисляк.

Комментатор Виктор Гусев ответил на вопрос о троих лучших молодых российских игроках.

«Я хочу сказать, что неожиданно какое-то подросло у нас потрясающее поколение. Ведь раньше тоже были хорошие молодые футболисты, но, чтобы они сразу так ворвались и стали центром притяжения, стали основополагающими, ключевыми игроками своих клубов – такого не было давно, если было вообще когда-то.

Но вы же требуете, чтобы я тройку назвал. Это же я все оттягиваю. Ну хорошо, Глушенкова я назову. Он у нас относится к молодым футболистам, естественно. Кисляк. Конечно, ЦСКА во многом строится вокруг него. Ну и Батраков . Батраков вообще великолепный, там уже сейчас называют, – куда мы без денег-то, – уже говорят, что 30 миллионов евро стоит, а может и больше. Я бы не продал за 30 миллионов евро. Но это я начал углубляться, я вам тройку назвал!

И скажу, что очень хотелось бы, чтобы это их время, начало их карьеры, это взросление, все-таки пришлось на какие-то лучшие времена для нашего футбола. Чтобы появились международные матчи, чтобы сборная играла в официальных турнирах», – сказал Гусев.