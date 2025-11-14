«ПСЖ» может подписать Захаряна. Парижане рассматривают российского хавбека «Сосьедада» (Sport Baza)
Арсен Захарян может перейти в «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«ПСЖ» интересуется Арсеном Захаряном, сообщает Sport Baza.
В парижском клубе рассматривают вариант с подписанием российского полузащитника «Реал Сосьедад».
Скауты парижан следят за Захаряном. Его рассматривают как игрока с большой перспективой и долгосрочным потенциалом. «Сосьедад» не намерен расставаться с футболистом, но готов рассмотреть предложения.
В «ПСЖ» рассчитывают зимой подписать 18-летнего атакующего полузащитника «Порту» Родриго Мору. Если не получится, будет рассмотрен вариант с Захаряном.
Отмечается, что помешать трансферу может присутствие в составе «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Sport Baza
