«ПСЖ» может подписать Захаряна. Парижане рассматривают российского хавбека «Сосьедада» (Sport Baza)

Арсен Захарян может перейти в «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«ПСЖ» интересуется Арсеном Захаряном , сообщает Sport Baza.

В парижском клубе рассматривают вариант с подписанием российского полузащитника «Реал Сосьедад ».

Скауты парижан следят за Захаряном. Его рассматривают как игрока с большой перспективой и долгосрочным потенциалом. «Сосьедад» не намерен расставаться с футболистом, но готов рассмотреть предложения.

В «ПСЖ» рассчитывают зимой подписать 18-летнего атакующего полузащитника «Порту» Родриго Мору. Если не получится, будет рассмотрен вариант с Захаряном.

Отмечается, что помешать трансферу может присутствие в составе «ПСЖ » украинского защитника Ильи Забарного.