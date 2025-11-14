Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»

Александр Соболев рассказал, как содержал семью при зарплате 13 тысяч рублей.

Александр Соболев вспомнил, как жил с семьей в Томске на зарплату в 13 тысяч рублей.

— Ты говорил, что у тебя зарплата 10 тысяч рублей была на старте карьеры?

— 13 тысяч.

— И ты содержал семью, когда это было?

— В Томске, мне было 20. Уже ребенок был. Была зарплата 13 тысяч, и еще 13 давали на квартиру. Я 15 платил за хату, 11 оставалось. В Томске деньги закончились.

— Как вы жили?

— На свадебные, около 80 тысяч, мы жили на них год. Еще родители чуть помогали. Я получил деньги в Томске только спустя полгода пребывания в Самаре. Я подавал на КДК…

— Тяжело?

— Тогда бы не сказал, что тяжело, обычно. Я был молодым, у меня денег никогда не было. Жили, все было, и памперсы, и смеси. Когда уже вылетели в Первую лигу, какие-то деньги выплатили.

Помню, машину в кредит купил. Потому что до базы далеко было ездить, на автобусе ездил. На клубном, но до него тоже нужно было добираться на автобусе, — сказал нападающий «Зенита » в эфире ютуб-канала клуба.