  • Сергеев с 5.6 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком матча «Зенит» – «Динамо». Мантуан с оценкой 8.0 – лучший
19

Сергеев с 5.6 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком матча «Зенит» – «Динамо». Мантуан с оценкой 8.0 – лучший

Ивана Сергеева признали худшим игроком матча «Зенит» – «Динамо».

Встреча 13-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1. 

Забивший победный гол защитник «Зенита» Густаво Мантуан стал лучшим игроком матча по Индексу ГОЛа с оценкой 8.0. Худшим игроком стал нападающий «Динамо» Иван Сергеев с индексом 5.6.

Оценки «Зенита»: Денис Адамов (6.7), Нуралы Алип (7.2), Ванья Дркушич (7.3), Нино Мота (7.2), Густаво Мантуан (8.0), Вендел (6.9), Вильмар Барриос (7.0), Андрей Мостовой (7.7), Педро (6.9), Максим Глушенков (7.7), Луис Энрике (7.1). 

Оценки «Динамо»: Курбан Расулов (7.4), Роберто Фернандес (6.3), Максим Осипенко (7.4), Николас Маричаль (7.1), Рубенс Диас (7.3), Данил Глебов (7.7), Константин Тюкавин (5.9), Хуан Касерес (6.4), Бителло (7.9), Эль-Мехди Маухуб (6.7), Иван Сергеев (5.6).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
