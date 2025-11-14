Уэйн Руни: «Футболисты сейчас не хотят быть «девяткой» – не так часто касаешься мяча. Все хотят быть Салахом или Месси. Даже Кейн не совсем «девятка»

Уэйн Руни: футболисты не хотят играть чистого нападающего.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни порассуждал на тему чистых форвардов в современном футболе.

«Думаю, дело в том, что сейчас футболисты не хотят играть на позиции «девятки». Если посмотреть на весь мир, то «девяток» не так много. Это касается не только Англии.

Все хотят быть Мохамедом Салахом или Лионелем Месси . Нынче, играя чистого нападающего, не так часто касаешься мяча, плюс приходится беспощадно реализовывать моменты, как Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд.

Сейчас нет «девяток». Даже Харри Кейн уже не совсем «девятка», – сказал Уэйн Руни.