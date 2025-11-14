  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уэйн Руни: «Футболисты сейчас не хотят быть «девяткой» – не так часто касаешься мяча. Все хотят быть Салахом или Месси. Даже Кейн не совсем «девятка»
30

Уэйн Руни: «Футболисты сейчас не хотят быть «девяткой» – не так часто касаешься мяча. Все хотят быть Салахом или Месси. Даже Кейн не совсем «девятка»

Уэйн Руни: футболисты не хотят играть чистого нападающего.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни порассуждал на тему чистых форвардов в современном футболе.

«Думаю, дело в том, что сейчас футболисты не хотят играть на позиции «девятки». Если посмотреть на весь мир, то «девяток» не так много. Это касается не только Англии.

Все хотят быть Мохамедом Салахом или Лионелем Месси. Нынче, играя чистого нападающего, не так часто касаешься мяча, плюс приходится беспощадно реализовывать моменты, как Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд.

Сейчас нет «девяток». Даже Харри Кейн уже не совсем «девятка», – сказал Уэйн Руни.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38044 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМохамед Салах
logoЛионель Месси
logoХарри Кейн
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoЛиверпуль
logoКилиан Мбаппе
logoИнтер Майами
logoбундеслига Германия
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия против Сенегала, США – Парагвай, Уругвай сыграет с Мексикой
сегодня, 14:50
Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»
8 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграет с Грузией, Бельгия в гостях у Казахстана, Беларусь против Дании
сегодня, 14:57Live
Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й
11 минут назад
Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен
21 минуту назад
Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил после ошибки Дивеева, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя
29 минут назад
Обляков получил травму, упав на спину после верховой борьбы в 1-м тайме игры России с Чили. Матч ЦСКА со «Спартаком» – 22 ноября
31 минуту назад
Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу «Барселоны». Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они этого не делали»
41 минуту назад
Сделаем самые топовые спецпроекты – приходите работать в «Сирену» проджект-менеджером!
сегодня, 15:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»
12 минут назад
Пети об отъезде Мбаппе из сборной: «Раздуть скандал пытаются там, где его нет. Меня не шокирует особое отношение – это лучший игрок, он выигрывает матчи!»
39 минут назад
Линекер об ЛЧ: «Претенденты те же – «Реал», «Барса», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль». Шансы «канониров» в этом сезоне выше, их состав гораздо сильнее, чем раньше»
51 минуту назад
Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1
сегодня, 15:00Live
Эрик Кантона: «У меня дома нет фото, нет трофеев. Я не хочу быть пленником прошлого. Нужно смотреть вперед»
сегодня, 14:58
Кубок Манаса. Россия U21 победила Бахрейн U23 благодаря голам Бабаева на 99-й и 101-й, Иран уступил Кыргызстану
сегодня, 14:58
Тренер «Майами Долфинс» Макдэниэл встретился с Симеоне: «Он, пожалуй, лучший в своем деле. Повезло, что мне удалось провести с ним хотя бы чуть-чуть времени»
сегодня, 14:55
Белоус за пиво на стадионах: «С Fan ID проблем не будет. В цирках и театрах наливают и покрепче. На ЧМ-2018 не было инцидентов»
сегодня, 14:42
Гари Линекер: «Барселона» играет в футбол, за которым интересно наблюдать, их матчи результативны и зрелищны. У Ямаля блестящее будущее»
сегодня, 14:16
Йорди Кройфф о статуе для Месси: «Он особенный, как мой отец, у которого есть статуя. Лео займет заслуженное место»
сегодня, 14:08