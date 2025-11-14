«Мбаппе в нападение, Винисиуса и Ямаля на края». Ари о том, кого бы подписал в «Торпедо»
Ари хотел бы пригласить Мбаппе, Винисиуса и Ямаля в «Торпедо».
Спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что хотел бы пригласить в команду Килиана Мбаппе, Винисиуса и Ламина Ямаля. Московский клуб занимает 17-е место после 18 туров в PARI Первой лиге.
– Если бы у вас была возможность подписать любого футболиста мира в «Торпедо», кто бы это был?
– Мбаппе на позицию нападающего, Винисиуса на позицию крайнего нападающего, а также Ямаля на другой край! – сказал Ари.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
