Губерниев о «Спартаке»: «У них ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева. Команду возглавит дон Альберто Сальватьерра, его сын или архитектор Мендисабаль»

Дмитрий Губерниев: «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев.

Дмитрий Губерниев считает, что для «Спартака » лучшим вариантом на посту главного тренера будет Андрей Талалаев , ныне возглавляющий «Балтику».

«Я думаю, что «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев, но у них ума не хватит договориться с Калининградом и поставить его. Я имею в виду у тех людей, которые принимают решения в «Спартаке».

Поэтому возглавит либо дон Альберто Сальватьерра – знаменитый тренер из Мексики, – либо его сын – Луис Альберто Сальватьерра, либо архитектор Мендисабаль – тоже известный тренер. Они с футбольным клубом «Рабыни Изауры» работали и работали хорошо, вывели его на чемпионские орбиты», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Дон Альберто Сальватьерра, его сын Луис Альберто Сальватьерра и архитектор Мендисабаль – персонажи мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», вышедшего в 1979 году.