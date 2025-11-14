  • Спортс
  Губерниев о «Спартаке»: «У них ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева. Команду возглавит дон Альберто Сальватьерра, его сын или архитектор Мендисабаль»
Губерниев о «Спартаке»: «У них ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева. Команду возглавит дон Альберто Сальватьерра, его сын или архитектор Мендисабаль»

Дмитрий Губерниев: «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев.

Дмитрий Губерниев считает, что для «Спартака» лучшим вариантом на посту главного тренера будет Андрей Талалаев, ныне возглавляющий «Балтику».  

«Я думаю, что «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев, но у них ума не хватит договориться с Калининградом и поставить его. Я имею в виду у тех людей, которые принимают решения в «Спартаке».

Поэтому возглавит либо дон Альберто Сальватьерра – знаменитый тренер из Мексики, – либо его сын – Луис Альберто Сальватьерра, либо архитектор Мендисабаль – тоже известный тренер. Они с футбольным клубом «Рабыни Изауры» работали и работали хорошо, вывели его на чемпионские орбиты», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Дон Альберто Сальватьерра, его сын Луис Альберто Сальватьерра и архитектор Мендисабаль – персонажи мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», вышедшего в 1979 году.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
