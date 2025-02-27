Эчеверри присоединился к «Ман Сити». 19-летний хавбек играл за «Ривер Плейт» на правах аренды
Клаудио Эчеверри присоединился к составу «Манчестер Сити».
19-летний аргентинский атакующий полузащитник подписал контракт с клубом в январе 2024 года, но оставался в аренде в «Ривер Плейте» до прошлого месяца.
Теперь Эчеверри войдет в состав «горожан» на оставшуюся часть сезона 2024/25. Его контракт с «Сити» рассчитан до 2028 года.
В 2024 году Эчеверри провел 22 игры в чемпионате Аргентины, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ман Сити»
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