Эчеверри присоединился к «Ман Сити». 19-летний хавбек играл за «Ривер Плейт» на правах аренды

Клаудио Эчеверри присоединился к составу «Манчестер Сити».

19-летний аргентинский атакующий полузащитник подписал контракт с клубом в январе 2024 года, но оставался в аренде в «Ривер Плейте » до прошлого месяца.

Теперь Эчеверри войдет в состав «горожан» на оставшуюся часть сезона 2024/25. Его контракт с «Сити » рассчитан до 2028 года.

В 2024 году Эчеверри провел 22 игры в чемпионате Аргентины, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.