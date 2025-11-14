Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
Дидье Дешам: Франция всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе.
Дидье Дешам оценил значимость Килиана Мбаппе для сборной Франции. Форвард сделал дубль и ассист в матче с Украиной (4:0) в отборе ЧМ-2026.
«У него все хорошо. Он снова на пике и физически, и морально. С тех пор как он получил капитанскую повязку, он хорошо выполняет свою работу. Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных. Это часть его лидерских качеств. Он слушал и учился.
Сборная Франции всегда будет сильнее, если он в составе. Он упрощает нам выполнение задач. Он сегодня все выполнил на отлично – и как игрок, и как капитан», – сказал тренер сборной Франции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
