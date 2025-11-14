Мбаппе не сыграет за Францию в матче с Азербайджаном из-за воспаления голеностопа. Форвард вернулся в «Реал»

Мбаппе не сыграет в последнем матче отбора на ЧМ с Азербайджаном.

Килиан Мбаппе пропустит последний матч отбора на ЧМ-2026. Форвард сборной Франции не сыграет с Азербайджаном из-за воспаления правого голеностопа. Мбаппе вернулся в расположение «Реала ». Стоит отметить, что Франция уже обеспечила себе выход на ЧМ.