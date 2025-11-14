Педри о знакомствах с девушками: «У меня нет техники. Быть милым, быть собой, шутить, и все»

Педри: у меня нет техники в знакомствах с девушками.

22-летний полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о том, как знакомиться с девушками.

«У меня нет никакой техники. Будь милым, будь хорошим человеком, вот и все. Быть собой, немного шутить, и все», – сказал Педри.

На вопрос о том, как у него дела в личной жизни, игрок ответил: «У меня все хорошо».

