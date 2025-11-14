Морган на фоне удаления Роналду выложил видео того, как Месси толкал соперника локтем в грудь, но не получил карточку: «Когда Лионель сделал то же самое, ничего не было»
Пирс Морган защитил Криштиану Роналду, выложив видео с Лионелем Месси.
Телеведущий Пирс Морган на фоне удаления Криштиану Роналду опубликовал видео с эпизодом, в котором нападающий «Интер Майами» Лионель Месси толкает соперника локтем, но не получает наршуения.
«Когда Месси недавно сделал то же самое, ничего не было», – написал Пирс Морган.
Фото: скриншот трансляции МЛС
13 ноября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику команды Ирландии Даре О’Ши.
Морган выложил фрагмент из матча МЛС между «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион», который прошел 30 марта. Тогда Месси начал толкать Ольвету Маханью локтем в грудь. Аргентинец принял мяч, укрыв его корпусом, и упал на газон – арбитр зафиксировал фол в пользу «Интер Майами».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Пирса Моргана
