Морган на фоне удаления Роналду выложил видео того, как Месси толкал соперника локтем в грудь, но не получил карточку: «Когда Лионель сделал то же самое, ничего не было»

Пирс Морган защитил Криштиану Роналду, выложив видео с Лионелем Месси.

Телеведущий Пирс Морган на фоне удаления Криштиану Роналду опубликовал видео с эпизодом, в котором нападающий «Интер Майами» Лионель Месси толкает соперника локтем, но не получает наршуения.

«Когда Месси недавно сделал то же самое, ничего не было», – написал Пирс Морган.

Фото: скриншот трансляции МЛС

13 ноября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику команды Ирландии Даре О’Ши.

Морган выложил фрагмент из матча МЛС между «Интер Майами » и «Филадельфия Юнион », который прошел 30 марта. Тогда Месси начал толкать Ольвету Маханью локтем в грудь. Аргентинец принял мяч, укрыв его корпусом, и упал на газон – арбитр зафиксировал фол в пользу «Интер Майами».