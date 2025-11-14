Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»

Татьяна Куртукова объяснила мандраж перед исполнением гимна на матче Россия – Перу.

Татьяна Куртукова призналась, что волновалась перед исполнением гимна на матче Россия – Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

«Я знаю, что многие слушатели считают песню «Матушка» народным гимном. В сети ролик с моим выступлением на матче с Нигерией набрал какое-то сумасшедшее количество просмотров. Это было грандиозно.

Но вчера у меня буквально тряслись руки, был мандраж. Потому что на таком большом стадионе, как «Газпром Арена », я еще не исполняла гимн своей страны. Это большая ответственность. И это отличается от моих обычных выступлений. Перед выходом в «Лужниках» такого не было. Было волнительно», – сказала певица.